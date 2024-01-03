«Ощадбанк» назвав нову дату, коли це станеться, пише Politeka.net.

Один з клієнтів «Ощадбанк» повідомив, що термін дії його картки скінчився і запитав, що йому робити.

«У моєї картки спливає термін 1 січня 2024-го року. Що робити?», - повідом чоловік на офіційній сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

У свою чергу «Ощадбанк» повідомив про зміни щодо термінів.

«У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року», - підкреслили в «Ощадбанк».

Додамо, продовження відбувається автоматично для карток «Ощадбанк», термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», - наголошували в «Ощадбанк».

Також в «Ощадбанк» запевняли, що у разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

Крім того нагадаємо, що продовжено строки для ідентифікації отримувачів пенсій в Ощадбанку.

Так, Кабмін ухвалив Постанову щодо продовження термінів проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсійних виплат в Ощадбанку на 3 місяці.

Зокрема, продовжено строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

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