«Ощадбанк» відреагував на звинувачення щодо списування грошей і пояснив, з яких карток може зникнути певна сума коштів.

Один з клієнтів «Ощадбанк» звинуватив фінансову установу в крадіжці грошей у пенсіонерів.

«Ощад -це злодії, Впровадити схему крадіжки у пенсов по 100 грн.щомісяца. Це дійсно -"репутація», - зазначив чоловік на офіційній сторінці «Ощадбанк» в Facebook.

В «Ощадбанк» вирішили пояснити, за що саме списують гроші з карток клієнтів.

«Банк не викрадає жодні кошти з рахунків клієнтів. Комісія в розмірі 100 гривень, за обслуговування неактивного рахунку списується тільки тоді, якщо по рахунку та по картці не було жодних зарахувань та списань протягом останніх 12 місяців», - пояснив представник «Ощадбанк».

В «Ощадбанк» також додали, що, якщо ж на рахунку немає коштів, тоді в борг кошти не списуватимуться.

«Дана інформація вказана в тарифах банку, з якими завжди ознайомитися на сайті банку у відкритому доступі», - підкреслили в «Ощадбанк».

У свою чергу клієнт зазначив, що переважна більшість тих, хто користується послугами «Ощадбанк» - це люди похилого віку і подібне відношення до них неприйнятне.

«І це вважається нормальним?! Більшість ваших клієнтів люди похилого віку. Які не дуже розбираються в нюансах. Саме на це розрахунок. Бо нормальна людина буде обирати банк, який доплачує гроші за відкриття рахунку, а не той, що змінює правила без згоди клієнта», - підкреслив чоловік.

У «Ощадбанк», відповідаючи на звинувачення, зауважили, що всі комісії банку передбачені тарифами банку.

«Комісія за обслуговування неактивного рахунку виставляється тільки у випадку якщо по картці та по рахунку протягом року не було жодних зарахувань та операцій. Якщо ж, наприклад, клієнти похилого віку постійно отримують нарахування соціальних виплат чи пенсії, то цей рахунок вважається активним, і комісія в розмірі 100 гривень не виставлятиметься», - пояснили в «Ощадбанк».

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