«Ощадбанк» отреагировал на обвинения относительно списания денег и объяснил, с каких карточек может исчезнуть определенная сумма средств.

Один из клиентов "Ощадбанк" обвинил финансовое учреждение в краже денег у пенсионеров.

«Ощад - это воры, Внедрить схему кражи у пенсов по 100 грн.ежемесячно. Это действительно -"репутация», - отметил мужчина на официальной странице «Ощадбанк» в Facebook.

В "Ощадбанке" решили объяснить, за что именно списывают деньги с карт клиентов.

"Банк не похищает никакие средства со счетов клиентов. Комиссия в размере 100 гривен за обслуживание неактивного счета списывается только тогда, если по счету и по карточке не было никаких зачислений и списаний в течение последних 12 месяцев», - пояснил представитель «Ощадбанк».

В "Ощадбанк" также добавили, что, если же на счете нет средств, тогда в долг средства не будут списываться.

"Данная информация указана в тарифах банка, с которыми всегда ознакомиться на сайте банка в открытом доступе", - подчеркнули в "Ощадбанке".

В свою очередь клиент отметил, что подавляющее большинство тех, кто пользуется услугами «Ощадбанк» - это пожилые люди и подобное отношение к ним неприемлемо.

«И это считается нормальным? Большинство ваших клиентов пожилые люди. Которые не очень разбираются в нюансах. Именно на это расчет. Потому что нормальный человек будет выбирать банк, который доплачивает деньги за открытие счета, а не изменяющий правила без согласия клиента», - подчеркнул мужчина.

В "Ощадбанк", отвечая на обвинения, отметили, что все комиссии банка предусмотрены тарифами банка.

«Комиссия за обслуживание неактивного счета выставляется только в случае, если по карточке и по счету в течение года не было никаких зачислений и операций. Если же, например, пожилые клиенты постоянно получают начисление социальных выплат или пенсии, то этот счет считается активным, и комиссия в размере 100 гривен не будет выставляться», - пояснили в «Ощадбанке».

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