«Ощадбанк» назвал новую дату, когда это произойдет, пишет Politeka.net.

Один из клиентов Ощадбанк сообщил, что скоро срок действия его карты истек и спросил, что ему делать.

«У моей карточки истекает срок 1 января 2024-го года. Что делать?», - сообщил мужчина на официальной странице «Ощадбанк» в Facebook.

В свою очередь "Ощадбанк" сообщил об изменениях по срокам.

«В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года», - подчеркнули в «Ощадбанк».

Добавим, продление происходит автоматически для карт «Ощадбанк», срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», - отмечали в «Ощадбанк».

Также в Ощадбанке уверяли, что в случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

Кроме того, напомним, что продлены сроки для идентификации получателей пенсий в Ощадбанке.





Так, Кабмин принял постановление о продлении сроков прохождения физической идентификации получателями пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца.

В частности, продлен срок осуществления физической проверки лиц в Ощадбанке до 31 марта 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

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