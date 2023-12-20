Важливу інформацію щодо ідентифікації пенсіонерів оприлюднили в МінРеінтеграції, пише Politeka.net.
Зазначається, що Уряд планує продовжити строки для ідентифікації отримувачів пенсій в Ощадбанку.
«Проєкт постанови Кабміну щодо продовження терміну проходження фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних виплат в Ощадбанку на 3 місяці вже розроблено. Найближчим часом цей проєкт має бути винесений на розгляд Уряду», - йдеться у повідомленні міністерства.
Так, пропонується продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року.
Це, як підкреслили в МінРеінтеграції, стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.
Зазначається, що на гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість пенсіонерів-ВПО з питаннями щодо строків проходження ідентифікації в «Ощадбанку».
Строки для ідентифікації отримувачів пенсій в Ощадбанку планується продовжити.
Нагадаємо, обов’язок періодично (кожні три або шість місяців) проходити фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк» було визначено для осіб, які до 24.02.2022 набули статусу внутрішньо переміщеної особи.
В період дії карантинних заходів (з 12.03.2020 до 01.07.2023) така ідентифікація не проводилась.
Постановою Уряду від 08.08.2023 передбачено, що для отримання виплат у 2024 році особи з числа ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ "Ощадбанк" або в органах Пенсійного фонду України.
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