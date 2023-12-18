Починаючи з 1 січня 2024 року, Україна впроваджує нові вимоги для отримання пенсії, зокрема збільшується мінімальний необхідний стаж праці для своєчасного виходу на пенсію порівняно з 2023 роком. Це поетапне підвищення вимог було передбачено ще в 2017 році, але через пандемію та воєнний конфлікт ситуація суттєво змінилася, ускладнюючи виконання цих вимог для багатьох.

Про це говориться у положенні Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

В середньому українці мають 32 роки стажу, коли йдуть на пенсію. Наразі більшість громадян відповідають встановленим нормам без труднощів. Однак через рік підвищення вимог стане серйозною проблемою для частини населення. Деякі не зможуть вийти на пенсію вчасно і змушені будуть працювати до 63 або 65 років, в залежності від стажу.

Деякі експерти вважають, що було б більш справедливо підвищити загальний пенсійний вік для всіх, замість введення спеціальних умов виходу на пенсію. Рішення підвищувати вимоги до стажу було прийнято ще у 2017 році за вимогою Міжнародного валютного фонду (МВФ), і хоча тодішній уряд Володимира Гройсмана зміг переконати кредиторів, що це краще, ніж підвищення пенсійного віку, обставини змінилися.

Починаючи цей процес у 2017 році, розрахунки передбачали, що до 2027 року тільки 55% українців зможуть вийти на пенсію вчасно, тобто у віці 60 років, а іншим доведеться працювати до 63 чи 65 років. Але невідомо було, що країна стикнеться з пандемією та воєнним конфліктом, що суттєво ускладнює виконання цих пенсійних вимог.

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