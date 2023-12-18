Начиная с 1 января 2024 года, Украина вводит новые требования для получения пенсии, в частности, увеличивается минимальный необходимый стаж труда для своевременного выхода на пенсию по сравнению с 2023 годом. Это поэтапное повышение требований было предусмотрено еще в 2017 году, но из-за пандемии и военного конфликта ситуация существенно изменилась, усложняя выполнение этих требований для многих.

Об этом говорится в положении Закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

В среднем у украинцев 32 года стажа, когда уходят на пенсию. Сейчас большинство граждан отвечают установленным нормам без труда. Однако через год повышение требований станет серьезной проблемой для населения. Некоторые не смогут выйти на пенсию вовремя и будут вынуждены работать до 63 или 65 лет, в зависимости от стажа.

Некоторые эксперты считают, что было бы более справедливо повысить общий пенсионный возраст для всех вместо введения специальных условий выхода на пенсию. Решение повышать требования к стажу было принято еще в 2017 году по требованию Международного валютного фонда (МВФ), и хотя тогдашнее правительство Владимира Гройсмана смогло убедить кредиторов, что это лучше, чем повышение пенсионного возраста, обстоятельства изменились.

Начиная этот процесс в 2017 году, расчеты предполагали, что к 2027 году только 55% украинцев смогут выйти на пенсию вовремя, то есть в возрасте 60 лет, а другим придется работать до 63 или 65 лет. Но страна сталкивается с пандемией и военным конфликтом, что существенно усложняет выполнение этих пенсионных требований.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.