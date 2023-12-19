До одного виду пенсії можуть претендувати різні категорії громадян України, зокрема, діти.

Декілька категорій українців мають можливість отримати пенсію через втрату годувальника, згідно із даними Пенсійного фонду. Ця виплата пенсій призначена для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, який їх утримував. Нюанси законодавства пояснили ПФУ.

До отримання цього виду пенсії можуть претендувати різні категорії громадян України, зокрема:

Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого законодавством. Неповнолітні громадяни або особи старші за 18 років, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років. Діти-сироти, яким ще не виповнилося 23 роки. Чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Пенсійний фонд робить зауваження про виняток для неповнолітніх громадян, яким пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника чи ні.

Зазначено, що кількість пенсіонерів в Україні зменшується щорічно, і деяким з них можуть підвищити виплати пенсій у 2024 році. Зараз їх налічується понад 10,5 мільйонів, що порівняно із 13,8 мільйонами громадянами 12 років тому є зменшенням.

Останні новини України:

Нагадаємо, хто може отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та який розмір виплат призначають.

Як писала Politeka, частині українців можуть урізати пенсії.

Також Politeka повідомляла, Кабмін має намір скасувати пенсії для людей з інвалідністю, наслідки невтішні.