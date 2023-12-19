До одного вида пенсии могут претендовать разные категории граждан Украины, в том числе дети.

Несколько категорий украинцев имеют возможность получить пенсию из-за потери кормильца, согласно данным Пенсионного фонда. Эта выплата пенсий предназначена для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, который их содержал. Нюансы законодательства объяснили ПФУ.

До получения этого вида пенсии могут претендовать разные категории граждан Украины, в частности:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет, или возрасту, предусмотренному законодательством. Несовершеннолетние граждане или лица старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. Обучающиеся дети – до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Дети-сироты, которым еще не исполнилось 23 года. Муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Пенсионный фонд делает замечание об исключении для несовершеннолетних граждан, которым пенсия назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца или нет.

Отмечено, что количество пенсионеров в Украине ежегодно уменьшается, и некоторым из них могут повысить выплаты пенсий в 2024 году. Сейчас их насчитывается более 10,5 миллиона, что по сравнению с 13,8 миллионами гражданами 12 лет назад является уменьшением.

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