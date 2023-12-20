Важную информацию об идентификации пенсионеров обнародовали в МинРеинтеграции, пишет Politeka.net.
Указывается, что Правительство планирует продлить сроки для идентификации получателей пенсий в "Ощадбанк".
«Проект постановления Кабмина о продлении срока прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца уже разработан. В ближайшее время этот проект должен быть вынесен на рассмотрение правительства», – говорится в сообщении министерства.
Предлагается продлить срок осуществления физической проверки лиц в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года.
Это, как подчеркнули в МинРеинтеграции, касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.
Отмечается, что на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество пенсионеров-ВПЛ с вопросами о сроках прохождения идентификации в Ощадбанке.
Сроки для идентификации получателей пенсий в "Ощадбанке" планируется продлить.
Напомним, обязанность периодически (каждые три или шесть месяцев) проходить физическую идентификацию в АО «Ощадбанк» была определена для лиц, которые до 24.02.2022 приобрели статус внутренне перемещенного лица.
В период действия карантинных мероприятий (с 12.03.2020 по 01.07.2023) такая идентификация не проводилась.
Постановлением Правительства от 08.08.2023 предусмотрено, что для получения выплат в 2024 году лица из числа ВПЛ должны пройти идентификацию в АО "Ощадбанк" или в органах Пенсионного фонда Украины.
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