Сроки для идентификации получателей пенсий в "Ощадбанк" хотят изменить.

Важную информацию об идентификации пенсионеров обнародовали в МинРеинтеграции, пишет Politeka.net.

Указывается, что Правительство планирует продлить сроки для идентификации получателей пенсий в "Ощадбанк".

«Проект постановления Кабмина о продлении срока прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца уже разработан. В ближайшее время этот проект должен быть вынесен на рассмотрение правительства», – говорится в сообщении министерства.

Предлагается продлить срок осуществления физической проверки лиц в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года.

Это, как подчеркнули в МинРеинтеграции, касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество пенсионеров-ВПЛ с вопросами о сроках прохождения идентификации в Ощадбанке.

Сроки для идентификации получателей пенсий в "Ощадбанке" планируется продлить.

Напомним, обязанность периодически (каждые три или шесть месяцев) проходить физическую идентификацию в АО «Ощадбанк» была определена для лиц, которые до 24.02.2022 приобрели статус внутренне перемещенного лица.

В период действия карантинных мероприятий (с 12.03.2020 по 01.07.2023) такая идентификация не проводилась.

Постановлением Правительства от 08.08.2023 предусмотрено, что для получения выплат в 2024 году лица из числа ВПЛ должны пройти идентификацию в АО "Ощадбанк" или в органах Пенсионного фонда Украины.

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