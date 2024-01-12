"Ощадбанк" предупредил клиентов о непредвиденных проблемах и назвал их причину.

«Ощадбанк» предупредил украинцев о возможных технических проблемах, пишет Politeka.net.

Таким образом, в «Ощадбанке» отреагировали на жалобу клиентки, которая осталась без денег из-за сбоя в банкомате.

«Ни кому не рекомендую этот банк, их банкоматы – это отстой! Отремонтируйте свои банкоматы из-за ошибок, которого я осталась без средств на целый месяц! На что мне теперь покупать еду ребенку и себе, и платить по счетам?», – пострадала женщина на официальной странице «Ощадбанк» в Facebook.

Банкомат "Ощадбанк" не выдал деньги.

В "Ощадбанке", реагируя на жалобу, признали, что технические проблемы действительно могут произойти.

«К сожалению, любая техника иногда может давать сбой, и если есть неисправности в банкомате, мы пытаемся в кратчайшие сроки ее исправить», – заверили в Ощадбанке.

Также представитель «Ощадбанк» добавил, что, если банкомат не выдал средства и было написано заявление, нужно ожидать возврата денег.

«Ожидание у вас 30 дней!!! Мне не есть 30 дней? Я снимала все средства и все они заблокированы!», - пожаловалась в ответ клиентка «Ощадбанк».





Банкомат "Ощадбанк" не выдал деньги.

Женщина также добавила, что якобы этот банкомат регулярно не работает, и люди на него уже жаловались.

«У вас этого банкомата даже на карте нет на вашем сайте, неудивительно, что он не работает регулярно», - сообщила клиентка «Ощадбанк», добавив, что речь идет об одном из банкоматов в городе Павлоград.

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