Навіть після закінчення терміну дії такі картки залишаються використовуваними для різних фінансових операцій.

З метою забезпечення зручності для клієнтів під час воєнного стану Державний "Ощадбанк" приготовув зміни, які можуть сподобатись багатьом українцям. Про це бульш детально проінформувала пресслужба банку "Ощадбанк".

Зокрема стало відомо, що банк "Ощадбанк" продовжив термін дії всіх платіжних карток (у тому числі ВПО) до 31 березня 2023 року. Автоматичне продовження терміну відбувається для карток "Ощадбанк", які мають закінчитися починаючи з лютого 2022 року. У випадку вже перевиданої нової картки клієнти можуть звернутися до відділення "Ощадбанк" для отримання.

Картки "Ощадбанк" із продовженим терміном дії залишаються повноцінно дієздатними, дозволяючи здійснювати розрахунки у торговельно-сервісній мережі та знімати готівку в банкоматах. Навіть після закінчення терміну дії такі картки залишаються використовуваними для різних фінансових операцій.

Варто зазначити, що також пенсіонерам, у яких термін дії банківської картки "Ощадбанк" закінчився до квітня 2022 року – все одно продовжується зараховуватися пенсія, хоч би де вони знаходились.



Блокування банківської картки "Ощадбанк" відбувається лише у випадку смерті пенсіонера. У випадку, якщо на рахунку накопичувались кошти до смерті пенсіонера – вони очікуватимуть свого спадкоємця.

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