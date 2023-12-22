Даже по истечении срока действия такие карты остаются используемыми для различных финансовых операций.

С целью обеспечения удобства для клиентов во время военного состояния Государственный "Ощадбанк" приготовил изменения, которые могут понравиться многим украинцам. Об этом более подробно проинформировала прессслужба банка "Ощадбанк".

В частности стало известно, что банк "Ощадбанк" продлил срок действия всех платежных карт (в том числе ВПЛ) до 31 марта 2023 года. Автоматическое продление срока происходит для карт "Ощадбанк", которые должны закончиться начиная с февраля 2022 года. В случае уже перевыданной новой карты клиенты могут обратиться в отделение "Ощадбанк" для получения.

Карты "Ощадбанк" с продленным сроком действия остаются полноценно дееспособными, позволяя осуществлять расчеты в торгово-сервисной сети и снимать наличные в банкоматах. Даже по истечении срока действия такие карты остаются используемыми для различных финансовых операций.

Стоит отметить, что также пенсионерам, у которых срок действия банковской карты "Ощадбанк" закончился до апреля 2022 года – все равно продолжается засчитываться пенсия, где бы они ни находились.



Блокировка банковской карты "Ощадбанк" происходит только в случае смерти пенсионера. В случае, если на счету накапливались средства до смерти пенсионера, они будут ждать своего наследника.

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