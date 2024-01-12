У грудні 2023 року ціни на продукти харчування в Україні були вищими на 4% порівняно з груднем 2022 року.

Ціни продовжують зростати. Більшість продукції в господарствах населення вже реалізована, і це впливає на динаміку ціни на картоплю в Україні. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко передбачає подальший ріст цін на цей овоч до кінця весни.

Протягом останнього місяця оптові ціни на картоплю на ринку зросли на 72%, і українські супермаркети продають її за 24 гривні за кілограм. Експерт пояснює цей ріст тим, що більша частина картоплі вже реалізована в господарствах населення, і не всі мають необхідні умови для зберігання.

Гопко також вказав на побоювання виробників щодо можливого погіршення якості картоплі через сильні морози, що може призвести до збитків у зберіганні цього овоча. Раніше було відомо, що вартість картоплі на українському ринку у перші дні 2024 року в середньому зросла на 11% порівняно з кінцем 2023 року.

Фермери також вказують на несприятливі погодні умови під час збирання врожаю, які негативно вплинули на товарний вигляд і лежкість картоплі. Окрім того, як вказують виробники, використаний посадковий матеріал у 2023 році не був оптимальної якості.

За даними Держстату, у грудні 2023 року ціни на продукти харчування в Україні були вищими на 4% порівняно з груднем 2022 року.

Джерело: РБК-Україна.

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