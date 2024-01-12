В декабре 2023 года цены на продукты питания в Украине были выше на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Цены продолжают расти. Большинство продукции в хозяйствах населения уже реализовано, и это влияет на динамику цены на картофель в Украине. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко предполагает дальнейший рост цен на этот овощ до конца весны.

За последний месяц оптовые цены на картофель на рынке выросли на 72%, и украинские супермаркеты продают его за 24 гривны за килограмм. Эксперт объясняет этот рост тем, что большая часть картофеля уже реализована в хозяйствах населения, и не все имеют необходимые условия для хранения.

Гопко также отметил опасения производителей относительно возможного ухудшения качества картофеля из-за сильных морозов, что может привести к убыткам в хранении этого овоща. Ранее было известно, что стоимость картофеля на украинском рынке в первые дни 2024 в среднем выросла на 11% по сравнению с концом 2023 года.

Фермеры также указывают на неблагоприятные погодные условия при уборке урожая, которые негативно повлияли на товарный вид и лежкость картофеля. Кроме того, как указывают производители, использованный посадочный материал в 2023 году не был оптимального качества.

По данным Госстата, в декабре 2023 года цены на продукты питания в Украине были выше на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Источник: РБК-Україна.

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