Перерахунок пенсій в Україні у 2024 році пройде у кілька етапів, до того ж на українців чекає надбавка до пенсії.

В Україні деяким категоріям осіб передбачено збільшення пенсійних виплат за рахунок надбавок. Згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 січня 2024 року становить 2 361 гривень, що вплине на розмір деяких надбавок.

Однією з таких надбавок до пенсій є доплата для українців, які стали почесними донорами крові. Розмір цієї надбавки до пенсій розраховується як 10% від прожиткового мінімуму на одну особу на місяць. З 1 січня 2024 року цей мінімум становить 2 920 гривень, отже, розмір надбавки збільшиться до 292 гривень.

Перерахунок пенсій в Україні 2024 року пройде у кілька етапів. В Україні у січні найбільша надбавка до пенсії становила 2680 грн.

Також слід відзначити, що особи, які отримують пенсії за віком, можуть очікувати додаткових надбавок відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення". У країні існують різні види доплат, які можуть нараховуватися одночасно.

Крім того, працівники комунальних і державних установ можуть розраховувати на одноразову десятикратну виплату пенсійного забезпечення, розраховану на основі страхового стажу, який включає періоди роботи в установах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та інших, які дають право на пенсію за вислугу років.

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