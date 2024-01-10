С начала года требования для получения пенсионных выплат ужесточились. Теперь украинцам придется работать подольше.

Каждый год в Украине увеличивается необходимый минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту. В 2024 году требования к страховому стажу выросли на год. Стало известно, кто может выйти на пенсию в 2024 году. Об этом уведомили в Пенсионном фонде Украины.

Теперь для получения пенсии в этом году гражданам нужно иметь такой стаж:

в 60 лет – 31 год страхового стажа,

в 63 года – 21 год страхового стажа,

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

В 2023 году лица, достигшие 60 лет и имевшие 30 лет стажа, могли выйти на пенсию. Те, у кого было более 20 лет стажа, имели возможность получить пенсию в возрасте 63 года.

Обратите внимание, что рост требований к наличию необходимого стажа связан с реформой пенсионной системы, которая осуществляется с 2017 года. Каждый год требования к стажу увеличиваются на 12 месяцев.

К примеру, к 2028 году украинцам понадобится не менее 35 лет страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет.

Следует отметить, что украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Однако во избежание прекращения выплаты пенсии, пенсионерам следует информировать органы Пенсионного фонда о любых изменениях.

Внесение изменений в пенсионное дело может касаться различных этапов пенсионного процесса и включать в себя действия и процедуры, связанные с обновлением информации, корректировкой документов или измененным условием получения пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, минимальная пенсия более 8 тысяч может быть получена украинцами.

Как писала Politeka, украинцы могут потерять пенсии.

Также Politeka сообщала, какие выплаты получат 60-летние украинцы, у которых нет необходимого стажа.