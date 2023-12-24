Мінімальна пенсія більше 8 тисяч може бути отримана українцями. Хто з українців має право на такі виплати.

Особи, які стали жертвами аварії на Чорнобильській АЕС, можуть очікувати на різноманітні види пенсій та додаткові виплати. Пенсійний вік цих осіб може зменшуватися на 1-13 років, у випадку наявності страхового стажу понад 15 років. Про це повідомили в ПФУ.

Також при обчисленні пенсій враховується тривалість та час роботи в зоні відчуження, що може призводити до скорочення віку виходу на пенсію на 5,8 чи 10 років.

Особливості праці, такі як робота під землею чи умови роботи зі шкідливими чинниками, дозволяють ще більше скоротити пенсійний вік: на 3 роки за наявності досвіду на підземних роботах і на 1 рік у випадку роботи в небезпечних умовах.

Особи, що проживають чи працюють у зоні відчуження, можуть очікувати зниження пенсійного віку від 1 до 10 років залежно від тривалості перебування та роботи в цій зоні.

Зокрема, з 1 березня 2023 року гарантовані мінімальні розміри пенсій для постраждалих від Чорнобильської катастрофи з інвалідністю:

I група — 8187,48 гривні;

II група — 6549,98 гривні;

III група — 5048,95 гривні.

Також особи, які постраждали внаслідок аварії, мають право на додаткову оплату до пенсії, розмір якої визначається категорією постраждалих.

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС можуть отримати до пенсій:

особи з інвалідністю I групи — 474,5 грн;

особи з інвалідністю II групи — 379,6 грн;

особи з інвалідністю III групи — 284,7 грн.

Особи з інвалідністю, яка з'явилася в результаті Чорнобильської катастрофи мають право отримати до пенсій:

особи з інвалідністю I групи — 341,64 грн;

особи з інвалідністю II групи — 227,76 грн;

особи з інвалідністю III групи — 170,82 грн.

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