Незважаючи на військовий стан, в Україні виплачують пенсії та проводять заплановані перерахунки та індексацію.

Пенсіонерам в Україні може бути утримано до 50% від суми пенсії. Відповідно до чинного законодавства це пов'язано головним чином із переплатою, яка може виникнути у випадку, якщо особа працює або займається підприємницькою діяльністю, і Пенсійний фонд не отримав відповідне повідомлення.

У разі виявлення переплати частину пенсії слід повернути до бюджету. Якщо це не відбудеться добровільно, суму переплати будуть знімати щомісячно. Пенсіонерові надається 10 днів для повідомлення Пенсійного фонду, представивши копії документів, таких як наказ про прийняття на роботу, трудова книжка або цивільно-правовий договір.

Причиною утримання частини пенсії є різниця у нарахуванні виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів. У випадку відмови від повідомлення Пенсійного фонду, орган самостійно розпочне стягувати не більше 20% від суми пенсії щомісяця.

Пенсіонерам також слід повідомляти про звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності через заяву або особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Утримання може становити не лише 20%, але й до 50% від суми пенсії. Повна чи часткова утримання може бути здійснена, наприклад, на виплату аліментів, відшкодування збитків від розкрадання майна, відшкодування шкоди у випадках завдання шкоди іншій особі чи на повернення надмірних сум заробітної плати відповідно до закону.

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