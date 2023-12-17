Несмотря на военное положение, в Украине выплачивают пенсии и проводят запланированные перерасчеты и индексацию.

Пенсионерам в Украине могут быть удержаны до 50% от суммы пенсии. Согласно действующему законодательству это связано главным образом с переплатой, которая может возникнуть в случае, если лицо работает или занимается предпринимательской деятельностью, и Пенсионный фонд не получил соответствующее уведомление.

В случае обнаружения переплаты часть пенсии следует вернуть в бюджет. Если это не произойдет добровольно, сумма переплат будет сниматься ежемесячно. Пенсионеру предоставляется 10 дней для уведомления Пенсионного фонда, представив копии документов, таких как приказ о принятии на работу, трудовая книжка или гражданско-правовой договор.

Причиной содержания части пенсии есть разница в начислении выплат для работающих и неработающих пенсионеров. В случае отказа от уведомления Пенсионного фонда орган самостоятельно начнет взимать не более 20% от суммы пенсии ежемесячно.

Пенсионерам также следует сообщать об увольнении с работы или прекращении предпринимательской деятельности через заявление или личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Содержание может составлять не только 20%, но и до 50% от суммы пенсии. Полное или частичное содержание может быть произведено, например, на выплату алиментов, возмещение ущерба от хищения имущества, возмещение вреда в случаях причинения вреда другому лицу или на возврат чрезмерных сумм заработной платы в соответствии с законом.

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