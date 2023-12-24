Минимальная пенсия более 8 тысяч может быть получена украинцами. Кто из украинцев имеет право на такие выплаты?

Лица, ставшие жертвами аварии на Чернобыльской АЭС, могут ожидать различных видов пенсий и дополнительных выплат. Пенсионный возраст этих лиц может уменьшаться на 1-13 лет, в случае страхового стажа более 15 лет. Об этом сообщили в ПФУ.

Также при исчислении пенсий учитывается продолжительность и время работы в зоне отчуждения, что может приводить к сокращению возраста ухода на пенсию на 5,8 или 10 лет.

Особенности труда, такие как работа под землей или условия работы с вредными факторами позволяют еще больше сократить пенсионный возраст: на 3 года при наличии опыта на подземных работах и ​​на 1 год в случае работы в опасных условиях.

Лица, проживающие или работающие в зоне отчуждения, могут ожидать снижения пенсионного возраста от 1 до 10 лет в зависимости от продолжительности пребывания и работы в этой зоне.

В частности, с 1 марта 2023 гарантированы минимальные размеры пенсий для пострадавших от Чернобыльской катастрофы с инвалидностью:

I группа - 8187,48 гривны;

II группа - 6549,98 гривны;

III группа – 5048,95 гривны.

Также лица, пострадавшие в результате аварии, имеют право на дополнительную оплату к пенсии, размер которой определяется категорией пострадавших.

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС могут получить к пенсиям:

лица с инвалидностью I группы - 474,5 грн;

лица с инвалидностью II группы - 379,6 грн;

лица с инвалидностью III группы - 284,7 грн.

Лица с инвалидностью, которая появилась в результате Чернобыльской катастрофы имеют право получить к пенсиям:

лица с инвалидностью I группы - 341,64 грн;

лица с инвалидностью II группы - 227,76 грн;

лица с инвалидностью III группы - 170,82 грн.

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