Лица, ставшие жертвами аварии на Чернобыльской АЭС, могут ожидать различных видов пенсий и дополнительных выплат. Пенсионный возраст этих лиц может уменьшаться на 1-13 лет, в случае страхового стажа более 15 лет. Об этом сообщили в ПФУ.
Также при исчислении пенсий учитывается продолжительность и время работы в зоне отчуждения, что может приводить к сокращению возраста ухода на пенсию на 5,8 или 10 лет.
Особенности труда, такие как работа под землей или условия работы с вредными факторами позволяют еще больше сократить пенсионный возраст: на 3 года при наличии опыта на подземных работах и на 1 год в случае работы в опасных условиях.
Лица, проживающие или работающие в зоне отчуждения, могут ожидать снижения пенсионного возраста от 1 до 10 лет в зависимости от продолжительности пребывания и работы в этой зоне.
В частности, с 1 марта 2023 гарантированы минимальные размеры пенсий для пострадавших от Чернобыльской катастрофы с инвалидностью:
- I группа - 8187,48 гривны;
- II группа - 6549,98 гривны;
- III группа – 5048,95 гривны.
Также лица, пострадавшие в результате аварии, имеют право на дополнительную оплату к пенсии, размер которой определяется категорией пострадавших.
Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС могут получить к пенсиям:
- лица с инвалидностью I группы - 474,5 грн;
- лица с инвалидностью II группы - 379,6 грн;
- лица с инвалидностью III группы - 284,7 грн.
Лица с инвалидностью, которая появилась в результате Чернобыльской катастрофы имеют право получить к пенсиям:
- лица с инвалидностью I группы - 341,64 грн;
- лица с инвалидностью II группы - 227,76 грн;
- лица с инвалидностью III группы - 170,82 грн.
Последние новости Украины:
Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.
Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.
Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.