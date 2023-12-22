Без підтримки з боку держави такі пенсіонери не залишаться – для таких людей передбачена соціальна допомога.

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, тепер можуть здобути тимчасову допомогу у вигляді соціальної пенсії. Нові умови виходу на пенсію від 2023 року встановлюють, що для отримання пенсії у віці 60 років потрібно мати мінімум 30 років страхового стажу.

Відповідно до Закону України українцям, які після досягнення пенсійного віку не матимуть необхідного страхового стажу, пенсія не виплачуватиметься. Однак без підтримки з боку держави вони не залишаться – для таких людей передбачена соціальна допомога.

Особи, у яких накопичилось менше років стажу до досягнення 60 років, можуть вийти на пенсію віком 63 роки, при умові, що їхній стаж становить не менше 20 років.

Ті, хто досягли 65 років, можуть отримати пенсію зі стажем від 15 до 20 років. Громадяни зі стажем менше 15 років до 65 років матимуть право на державну соціальну допомогу, а не повноцінну пенсію.

Соціальна допомога, надана тим, хто не має достатньо стажу, фактично виступає альтернативою пенсії. Її розмір перераховується кожні 6 місяців і залежить від прожиткового мінімуму, майнових змін і середньомісячного сукупного доходу.

Сума виплати визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2093 гривні), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2684 гривні).

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