Без поддержки со стороны государства такие пенсионеры не останутся – таким людям предусмотрена социальная помощь.

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, теперь могут получить временную помощь в виде социальной пенсии. Новые условия выхода на пенсию от 2023 устанавливают, что для получения пенсии в возрасте 60 лет нужно иметь минимум 30 лет страхового стажа.

В соответствии с Законом Украины украинцам, которые после достижения пенсионного возраста без необходимого страхового стажа, пенсия не будет выплачиваться. Однако без поддержки со стороны государства они не останутся – таким людям предусмотрена социальная помощь.

Лица, у которых накопилось меньше стажа до достижения 60 лет, могут выйти на пенсию в возрасте 63 года, при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет.

Те, кто достиг 65 лет, могут получить пенсию со стажем от 15 до 20 лет. Граждане со стажем менее 15 лет до 65 лет получат право на государственную социальную помощь, а не полноценную пенсию.

Социальная помощь, оказанная тем, кто не имеет достаточного стажа, фактически выступает альтернативой пенсии. Ее размер пересчитывается каждые 6 месяцев и зависит от прожиточного минимума, имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Сумма выплаты определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2684 гривны).

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