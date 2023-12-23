Українцям розповіли, що треба зробити, щоб не втратити пенсію: куди звертатись

Українцям розповіли, що треба зробити, щоб не втратити пенсію. Так, українським пенсіонерам та отримувачам соцвиплат спростили процедуру фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою ще в 2004 році. Тепер вони мають можливість пройти її у відеоформаті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Відзначено, що відеоідентифікація для отримання пенсій проводиться не раніше 10 робочих та не пізніше 30 календарних днів з моменту подання заяви на виплату. Працівник Пенсійного фонду зв'яжеться із заявником для узгодження часу та способу відеоідентифікації для отримання пенсій.

Процес відеоідентифікації для отримання пенсій можна здійснити, відвідавши вебпортал Пенсійного фонду та обираючи вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференції".

Заявник повинен заповнити всі обов'язкові поля форми, включаючи особисті дані, дані документа, електронну адресу та телефонний номер. Для відеоідентифікації можна вибрати один із запропонованих додатків, таких як Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Також можна вказати потребу у перекладі жестовою мовою чи фізичному супроводі.

Необхідно також погодитися на передачу даних та подати заяву. Зазначено, що у випадку малолітніх, неповнолітніх або недієздатних осіб, заяву можуть подавати їхні законні представники, такі як батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни чи піклувальники.

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