У 2024 році на українців чекають кілька підвищень пенсійних виплат. Перше підвищення і перерахунок проведуть вже в січні.

З 1 січня 2024 року в Україні максимальна пенсія зросте з 20 930 до 23 610 гривень, що означає підвищення на 2,6 тисяч гривень. Це стосується осіб, які отримують виплати, обмежені 10 прожитковими мінімумами.

Прожитковий мінімум для цієї категорії громадян збільшиться з 2093 до 2361 гривень, що стане мінімальним розміром пенсії, а максимальна пенсія збільшиться в десятикратному розмірі. Про це йдеться в Законі України "Про Державний бюджет на 2024 рік".

Планується також проведення індексації пенсій в березні 2024 року за новими правилами, які ще не були оголошені.

У квітні 2024 року мінімальна зарплата в Україні зросте з 7100 до 8000 гривень. Також збільшаться пенсії для тих, хто має необхідний стаж і досяг 65-річчя. Гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів збільшиться з 2840 до 3200 гривень.

Середня пенсія для українців, які вийшли на пенсію за віком, становить 5230 гривень, а для тих, хто отримав пенсію на вислугу років, у середньому — 9635 гривень.

Всього в Україні пенсії отримують 10 мільйонів 539 тисяч осіб, і протягом року кількість пенсіонерів зменшилася на 187 тисяч осіб. Зазначено, що такого значного скорочення кількості пенсіонерів в Україні не було до початку повномасштабної війни. Частка пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, наразі складає 2,7 мільйона людей.

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