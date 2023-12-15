С 1 января 2024 года в Украине максимальная пенсия вырастет с 20 930 до 23 610 гривен, что означает повышение на 2,6 тысячи гривен. Это касается лиц, получающих выплаты, ограниченных 10 прожиточными минимумами.
Прожиточный минимум для этой категории граждан увеличится с 2093 до 2361 гривен, что станет минимальным размером пенсии, а максимальная пенсия увеличится в десятикратном размере. Об этом речь идет в Законе Украины "О Государственном бюджете на 2024 год".
Планируется также проведение индексации пенсий в марте 2024 года по новым правилам, которые еще не были объявлены.
В апреле 2024 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 7100 до 8000 гривен. Также увеличатся пенсии для тех, кто имеет необходимый стаж и достиг 65-летия. Гарантированный размер пенсии для этой категории пенсионеров увеличится с 2840 до 3200 гривен.
Средняя пенсия для украинцев, вышедших на пенсию по возрасту, составляет 5230 гривен, а для тех, кто получил пенсию на выслугу лет, в среднем – 9635 гривен.
Всего в Украине пенсии получают 10 миллионов 539 тысяч человек, и за год количество пенсионеров уменьшилось на 187 тысяч человек. Отмечено, что столь значительного сокращения количества пенсионеров в Украине не было до начала полномасштабной войны. Доля пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, составляет 2,7 миллиона человек.
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