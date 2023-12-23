Украинцам рассказали, что нужно сделать, чтобы не потерять пенсию

Украинцам рассказали, что нужно сделать, чтобы не потерять пенсию. Так, украинским пенсионерам и получателям соцвыплат упростили процедуру физической идентификации, которая стала обязательной еще в 2004 году. Теперь они могут пройти ее в видеоформате на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Отмечено, что видеоидентификация для получения пенсий производится не ранее 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с момента подачи заявления на выплату. Работник Пенсионного фонда свяжется с заявителем для согласования времени и способа видеоидентификации для получения пенсий.

Процесс видеоидентификации для получения пенсий можно осуществить, посетив веб-портал Пенсионного фонда и выбирая вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции".

Заявитель должен заполнить все обязательные поля формы, включая личные данные, данные документа, электронный адрес и телефонный номер. Для видеоидентификации можно выбрать одно из предложенных приложений, таких как Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Также можно указать потребность в переводе на жестовой язык или физическое сопровождение.

Необходимо также согласиться с передачей данных и подать заявление. Отмечено, что в случае малолетних, несовершеннолетних или недееспособных лиц, заявление могут подавать их законные представители, такие как родители, усыновители, родители-воспитатели, приемные родители, патронатные воспитатели, опекуны или попечители.

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