У Пенсійному фонді України нагадали, що деякі українці зможуть вийти на пенсію достроково, не чекаючи досягнення 60-річчя.

Українці можуть вийти на пенсію за різними критеріями, визначеними страховим стажем, і віковими обмеженнями, які становлять 60, 63 та 65 років. Проте існують виняткові випадки, коли особа може отримати дострокову пенсію, зокрема у разі погіршення здоров'я.

Достроковий вихід на пенсію для таких пенсіонерів через погіршення їх стану здоров’я регулюється постановою КМУ № 1449 від 27 грудня 2022 року.

Для отримання пенсії за цією підставою важливий страховий стаж, який є необхідним для мінімальної пенсії за віком. Особа повинна бути звільненою не раніше, ніж за 1,5 року до досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством.

Якщо звільнення здійснюється через невідповідність здоров'ю посаді, ініціатором може бути роботодавець, який подає заяву до уповноваженого територіального органу Пенсійного фонду. Важливо мати документ, який підтверджує неможливість виконання посадових обов'язків з причин стану здоров'я.

Основним правовим актом в цьому питанні є Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Відзначається, що розмір пенсійного забезпечення для військовослужбовців, які вийшли на пенсію за цією підставою, становить 55% від грошового забезпечення, з можливістю зростання на 3% за кожний наступний рік служби, але не більше 70% суми грошового забезпечення.

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