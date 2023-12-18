В Пенсионном фонде Украины напомнили, что некоторые украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, не дожидаясь достижения 60-летия.

Украинцы могут выйти на пенсию по разным критериям, определенным страховым стажем, и возрастным ограничениям, которые составляют 60, 63 и 65 лет. Однако существуют исключительные случаи, когда лицо может получить досрочную пенсию, в частности, в случае ухудшения здоровья.

Досрочный выход на пенсию для таких пенсионеров из-за ухудшения их состояния здоровья регулируется постановлением КМУ № 1449 от 27 декабря 2022 года.

Для получения пенсии по этому основанию важен страховой стаж, который необходим для минимальной пенсии по возрасту. Лицо должно быть уволено не ранее, чем за 1,5 года до достижения пенсионного возраста, установленного законодательством.

Если увольнение осуществляется по несоответствию здоровой должности, инициатором может быть работодатель, подающий заявление в уполномоченный территориальный орган Пенсионного фонда. Важно иметь документ, подтверждающий невозможность выполнения должностных обязанностей по причинам состояния здоровья.

Основным правовым актом в этом вопросе является Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Отмечается, что размер пенсионного обеспечения для военнослужащих, вышедших на пенсию по этому основанию, составляет 55% от денежного довольствия, с возможностью роста на 3% за каждый последующий год службы, но не более 70% суммы денежного довольствия.

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