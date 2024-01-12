Перерасчет пенсий в Украине в 2024 году пройдет в несколько этапов, к тому украинцев ждет надбавка к пенсии.

В Украине некоторым категориям лиц предусмотрено увеличение пенсионных выплат за счет надбавок. Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января 2024 года составляет 2 361 гривен, что повлияет на размер некоторых надбавок.

Одной из таких надбавок к пенсиям является доплата для украинцев, ставших почетными донорами крови. Размер этой надбавки к пенсиям рассчитывается как 10% от прожиточного минимума на одного человека в месяц. С 1 января 2024 года этот минимум составляет 2920 гривен, следовательно, размер надбавки увеличится до 292 гривен.

Перерасчет пенсий в Украине в 2024 году пройдет в несколько этапов. В Украине в январе самая большая надбавка к пенсии составила 2680 грн.

Также следует отметить, что лица, получающие пенсии по возрасту, могут ожидать дополнительных надбавок в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении". В стране есть разные виды доплат, которые могут начисляться сразу.

Кроме того, работники коммунальных и государственных учреждений могут рассчитывать на одноразовую десятикратную выплату пенсионного обеспечения, рассчитанную на основе страхового стажа, включающего периоды работы в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты и других, дающих право на пенсию за выслугу лет.

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