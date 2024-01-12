Динаміка цін на продукти в останні місяці зумовлена ​​різними факторами, деякі з яких є тимчасовими.

У грудні 2023 року в Україні середні ціни на продукти харчування зросли на 4,0%, порівняно з кінцем 2022 року. Протягом другої половини року спостерігалося помітне збільшення темпів продуктової інфляції. За весь 2023 рік ціни на продукти в середньому були вищими на 14,7% у порівнянні з 2022 роком. Про це повідомляється в даних Державної служби статистики (Держстат).

Згідно з даними статистичного відомства, найбільший приріст цін відзначено у категоріях м'яса та м'ясопродуктів - на 12,9%, олії - на 9,9%, та молока - на 9,7%.

Також зафіксовано підвищення цін на сир та м'який сир - на 7,5%, хліб - на 7,0%, безалкогольні напої - на 6,9%, рибу та продукти з риби - на 4,1%, овочі - на 3,0%, та фрукти - на 2,2%.

За тим же періодом макаронні вироби подешевшали на 0,3%, а ціни на хліб та хлібопродукти скоротились на 2,8%, цукор - на 5,8%, яйця - на 9,5%, та соняшникова олія - на 14,9%.

Національний банк України раніше повідомив, що динаміка цін в останні місяці обумовлена різними факторами, деякі з яких є тимчасовими. Надмірні врожаї та відповідно збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли значному зниженню продовольчої інфляції.

Згідно з прогнозом Національного банку, вплив цих факторів з часом поступово вичерпається. Разом із збереженням тиску на витрати бізнесу з боку зарплат та енергоносіїв це може призвести до певного прискорення інфляції, яке за очікуваннями може досягти 9,8% на кінець 2024 року.

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