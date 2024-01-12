Динамика цен на продукты в последние месяцы обусловлена ​​разными факторами, некоторые из которых являются временными.

В декабре 2023 года в Украине средние цены на продукты питания выросли на 4,0% по сравнению с концом 2022 года. Во второй половине года наблюдалось заметное увеличение темпов продуктовой инфляции. За весь 2023 год цены на продукты в среднем были выше на 14,7% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики (Госстат).

Согласно данным статистического ведомства, наибольший прирост цен отмечен в категориях мяса и мясопродуктов - на 12,9%, масла - на 9,9%, и молока - на 9,7%.

Также зафиксировано повышение цен на сыр и сыр - на 7,5%, хлеб - на 7,0%, безалкогольные напитки - на 6,9%, рыбу и продукты из рыбы - на 4,1%, овощи – на 3,0%, и фрукты – на 2,2%.

По тому же периоду макаронные изделия подешевели на 0,3%, а цены на хлеб и хлебопродукты сократились на 2,8%, сахар – на 5,8%, яйца – на 9,5%, и подсолнечное масло – на 14,9%. %.

Национальный банк Украины ранее сообщил, что динамика цен в последние месяцы обусловлена ​​разными факторами, некоторые из которых являются временными. Чрезмерные урожаи и соответственно увеличение предложения продуктов питания привели к значительному снижению продовольственной инфляции.

Согласно прогнозу Национального банка, влияние этих факторов со временем постепенно иссякнет. Вместе с сохранением давления на расходы бизнеса со стороны зарплат и энергоносителей это может привести к ускорению инфляции, которое по ожиданиям может достигнуть 9,8% на конец 2024 года.

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