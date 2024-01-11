Аналітики констатують, що відпускні ціни на картоплю в Україні на початку січня 2024 року майже в чотири рази вищі.

Триває зростання цін на продукти в Україні, особливо на овочі, зокрема на картоплю. Протягом останнього місяця ціни на картоплю значно зросли, подвійшовши практично в 1,5 рази. Експерти вважають, що це пов'язано з відсутністю сховищ та зменшенням пропозиції від місцевих господарств.

Багато виробників картоплі, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж ще в першій половині сезону. Оптові компанії також стикаються з відсутністю якісної картоплі у місцевих господарствах. Фермери вказують на погані погодні умови під час збору, які негативно вплинули на якість картоплі, а також на якість використовуваного посадкового матеріалу.

Аналітики констатують, що відпускні ціни на картоплю в Україні на початку січня 2024 року майже в чотири рази вищі, ніж у той же період 2023 року.

Також спостерігається подорожчання інших овочів, зокрема борщового набору. Про зростання цін на білокачанну капусту фермери попереджали ще у жовтні і не помилилися. За їхніми словами, це обумовлено поступовим скороченням пропозиції на ринку, що насамперед пов'язано з тим же браком сховищ.

Зростання цін на свіжі огірки пояснюється скороченням пропозиції на ринку, а також проблемами з імпортом тепличних овочів, зокрема огірків з Туреччини. Вартість тепличних огірків на українському ринку за рік зросла на 70%.

Джерело: EastFruit.

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