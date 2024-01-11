Аналитики констатируют, что отпускные цены на картофель в Украине в начале января 2024 почти в четыре раза выше.

Идет рост цен на продукты в Украине, особенно на овощи, в частности на картофель. За последний месяц цены на картофель значительно выросли, поднявшись практически в 1,5 раза. Эксперты считают, что это связано с отсутствием хранилищ и уменьшением предложения от местных хозяйств.

Многие производители картофеля, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу еще в первой половине сезона. Оптовые компании сталкиваются с отсутствием качественного картофеля в местных хозяйствах. Фермеры указывают на плохие погодные условия при сборе, которые негативно повлияли на качество картофеля, а также на качество используемого посадочного материала.

Аналитики констатируют, что отпускные цены на картофель в Украине в начале января 2024 почти в четыре раза выше, чем в тот же период 2023 года.

Также наблюдается удорожание других овощей, в частности борщового набора. О росте цен на белокочанную капусту фермеры предупреждали еще в октябре и не ошиблись. По их словам, это обусловлено постепенным сокращением предложения на рынке, что прежде всего связано с тем же недостатком хранилищ.

Рост цен на свежие огурцы объясняется сокращением предложения на рынке, а также проблемами с импортом тепличных овощей, в частности, огурцов из Турции. Стоимость тепличных огурцов на украинском рынке за год выросла на 70%.

Источник: EastFruit.

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