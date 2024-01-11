У Пенсійному фонді України пояснили причини відмови у призначенні пенсії навіть за наявності всіх необхідних підстав.

Щорічно в Україні для призначення пенсій триває нарощування страхового стажу відповідно до реформи пенсійної системи. У 2024 році 60-річні громадяни повинні мати 31 рік стажу для отримання права на пенсію. Проте іноді, навіть при наявності достатнього стажу, деякі особи отримують відмову. Про це розповіли у ПФУ.

У Пенсійному фонді України пояснили причини відмови у призначенні пенсії, навіть при наявності всіх необхідних підстав, зокрема, достатнього страхового стажу. Це питання розглянемо на прикладі одного з громадян:

"У мене є робота, мені виповнилося 60 років, і я звернувся за призначенням пенсії у грудні 2023 року. Я отримав відмову, оскільки відсутні 2 місяці стажу. Фактично цей стаж у мене є, але звітність про сплату страхових внесків за IV квартал ще не надійшла до Фонду. Чи буде мені призначена пенсія на підставі мого звернення у грудні 2023 року, коли звітність все-таки надійде?" - це питання висловлене у зверненні.

Страховий стаж визначається на основі даних про нарахування страхових внесків, які роботодавці подають у щоквартальних звітах. Згідно з правилами, стаж розглядається за місяць, що передує місяцю подачі заяви на пенсію. У випадку, коли інформація про оплату страхових внесків за необхідний період надходить до Фонду протягом чотирьох місяців після звернення за пенсією, орган, який призначає пенсію, перегляне прийняте рішення.

Отже, коли дані про сплату страхових внесків надійдуть до Фонду та підтвердять відповідний страховий стаж, пенсію призначать на підставі поданої заяви.

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