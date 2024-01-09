ПФУ веде постійний моніторинг за рухом коштів на пенсійних картках українців.

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати пенсійні картки. Пенсійний фонд України рекомендує пенсіонерам не зберігати гроші на банківській картці, а краще періодично знімати кошти з рахунку. Навіть якщо особа має намір накопичувати гроші, краще використовувати окремий депозитний рахунок.

ПФУ веде моніторинг за рухом коштів на пенсійних картках українців. У випадку, якщо протягом тривалого періоду не відбувається жодних транзакцій, Пенсійний фонд може призупинити нарахування коштів на таких рахунках протягом 6 місяців.

Іншими словами, якщо на рахунку відсутній рух коштів протягом цього періоду, пенсійні нарахування призупиняються, а рахунок блокується.

Аналогічна практика використовується із виплатами через Укрпошту: якщо пенсіонер не з’являється протягом півроку для отримання пенсії, подальші нарахування також блокуються.

Ця норма існує для того, щоб захистити пенсіонерів від можливих шахрайських дій. Для відновлення виплати пенсії необхідно особисто звернутися до територіального відділення ПФУ і представити всі необхідні документи.

Також є кілька ситуацій, коли виплати пенсій можуть бути припинені для особи:

Смерть пенсіонера. Подання неправдивих відомостей про стаж і розмір зарплати під час отримання пенсії. Продовжений від'їзд пенсіонера за кордон (винятком може бути наявність договору між Україною та країною нового місця проживання пенсіонера, що передбачає виплату пенсії за кордоном).

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