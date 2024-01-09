Некоторым пенсионерам могут заблокировать пенсионные карты. Пенсионный фонд Украины рекомендует пенсионерам не хранить деньги на банковской карте, а лучше периодически снимать средства со счета. Даже если лицо намерено накапливать деньги, лучше использовать отдельный депозитный счет.

ПФУ ведет мониторинг движения средств на пенсионных карточках украинцев. В случае если в течение длительного периода не происходит никаких транзакций, Пенсионный фонд может приостановить начисление средств на таких счетах в течение 6 месяцев.

Другими словами, если на счете отсутствует движение средств в течение этого периода, пенсионные начисления приостанавливаются, а счет блокируется.

Аналогичная практика используется с выплатами через Укрпочту: если пенсионер не появляется в течение полугода для получения пенсии, дальнейшие начисления блокируются.

Эта норма существует для того, чтобы оградить пенсионеров от возможных мошеннических действий. Для возобновления выплаты пенсии необходимо лично обратиться в территориальное отделение ПФУ и предоставить все необходимые документы.

Также существует несколько ситуаций, когда выплаты пенсий могут быть прекращены для лица:

Смерть пенсионера. Предоставление ложных сведений о стаже и размере зарплаты при получении пенсии. Продлен отъезд пенсионера за границу (исключением может быть наличие договора между Украиной и страной нового места жительства пенсионера, предусматривающего выплату пенсии за границей).

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