В Пенсионном фонде Украины объяснили причины отказа в назначении пенсии даже при наличии всех необходимых оснований.

Ежегодно в Украине для назначения пенсий продолжается наращивание страхового стажа в соответствии с реформой пенсионной системы. В 2024 году 60-летние граждане должны иметь 31 год стажа для получения права на пенсию. Однако иногда даже при наличии достаточного стажа некоторые лица получают отказ. Об этом рассказали в ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины объяснили причины отказа в назначении пенсии даже при наличии всех необходимых оснований, в частности, достаточного страхового стажа. Этот вопрос рассмотрим на примере одного из граждан:

"У меня есть работа, мне исполнилось 60 лет, и я обратился за назначением пенсии в декабре 2023 года. Я получил отказ, потому что отсутствуют 2 месяца стажа. Фактически, этот стаж у меня есть, но отчетность об уплате страховых взносов за IV квартал еще не поступила в Фонд. Будет ли мне назначена пенсия на основании моего обращения в декабре 2023 года, когда отчетность все-таки поступит?" - этот вопрос высказан в обращении.

Страховой стаж определяется на основе данных о начислении страховых взносов, которые работодатели представляют в ежеквартальных отчетах. Согласно правилам, стаж рассматривается за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления на пенсию. В случае, когда информация об оплате страховых взносов за необходимый период поступает в Фонд в течение четырех месяцев после обращения за пенсией, назначающий пенсию орган пересмотрит принятое решение.

Следовательно, когда данные об уплате страховых взносов поступят в Фонд и подтвердят соответствующий страховой стаж, пенсию назначат на основании поданного заявления.

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