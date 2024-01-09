Користувачі «Монобанк», зокрема повідомляють, що не працюють сервіси накопичення «Банки», пише Politeka.net.
Крім того, користувачам вибиває повідомлення, що "зʼєднання з мережею втрачено".
Застосунок "Монобанк" у деяких не відкривається зовсім.
Співзасновник Monobank Олег Гороховський підвтердив проблеми в роботі.
«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», - зазначив Гороховський у своєму телеграм-каналі.
Збій в роботі мобільного банку "Монобанк"
У службі підтримки банку повідомили ЗМІ, що для виправлення ситуцаціх потрібно «трохи часу».
«Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці», — заявили в «Монобанк».
Останні новини України:
Плата скасована: "Київстар" повідомив важливу новину для абонентів.
"ПриватБанк" попередив про проблеми з доларом.
Термін дії карток закінчиться: "Ощадбанк" повідомив нову дату.