У роботі банку Monobank у четвер, 9 січня, спостерігається збій, з’явилися офіційні коментарі щодо ситуації.

Користувачі «Монобанк», зокрема повідомляють, що не працюють сервіси накопичення «Банки», пише Politeka.net.

Крім того, користувачам вибиває повідомлення, що "зʼєднання з мережею втрачено".

Застосунок "Монобанк" у деяких не відкривається зовсім.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський підвтердив проблеми в роботі.

«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», - зазначив Гороховський у своєму телеграм-каналі.

Збій в роботі мобільного банку "Монобанк"

У службі підтримки банку повідомили ЗМІ, що для виправлення ситуцаціх потрібно «трохи часу».

«Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці», — заявили в «Монобанк».

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