Пользователи Монобанк, в частности сообщают, что не работают сервисы накопления «Банки», пишет Politeka.net.
Кроме того, пользователям выбивает сообщение, что "соединение с сетью утрачено".
Приложение "Монобанк" у некоторых не открывается вовсе.
Соучредитель Monobank Олег Гороховский подтвердил проблемы в работе.
«Сломались немного. Чиним. Извиняюсь», - подчеркнул Гороховский в своем телеграмм-канале.
Сбой в работе мобильного банка "Монобанк"
В службе поддержки банка сообщили СМИ, что для исправления ситуаций нужно «немного времени».
«Нам очень жаль, что возникли сложности при работе с нашим продуктом. Сейчас наблюдаются трудности на нашей стороне», — заявили в «Монобанк».
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