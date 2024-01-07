Одному з клієнтів "ПриватБанк", який замовив долари ще 1 січня, кілька разів відкладали доставку.

"ПриватБанк" єдиний банк, який оголосив про труднощі з доставкою валюти, що також відзначається в інших фінансових установах. Логістичний ланцюг був порушений через воєнні події, що призвело до затримок у видачі доларів клієнтам. Раніше валюту транспортували з інших країн за допомогою літаків. Про це "ПриватБанк" повідомив, відповідаючи на скаргу клієнта на спеціалізованому сайті Мінфін.

Одному з клієнтів "ПриватБанк", який замовив долари ще 1 січня, декілька разів відкладали доставку. Замовлення, зроблене на друге січня, також було кілька разів перенесено. Клієнт "ПриватБанк" розповів, що замовив $1000 через валютний рахунок для отримання готівкою в банку, але доставку переносили, і його заплановано на 4 січня.

"ПриватБанк" визнав наявність труднощів у логістиці та доставці готівкової валюти через військові події. Банк обіцяє вирішити проблему з готівкою валютою у найближчий час.

"Наразі виникають певні складнощі з логістикою та доставкою готівкової валюти через військові дії. Будь ласка, не дублюйте заявки, рекомендуємо за необхідності замовляти валюту з 8 січня. Ситуація з доставкою готівкової валюти буде вирішена вже найближчим часом", - відповіли у "ПриватБанк".

Важливо також відзначити, що в Україні в касах також видають банкноти долара низької якості, що стало ще однією проблемою, пов'язаною з логістикою. Незважаючи на скарги українців на якість банкнот, банки, дотримуючись чинних правил, приймають їх і пізніше продають клієнтам.

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