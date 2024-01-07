"ПриватБанк" единственный банк, объявивший о трудностях с доставкой валюты, что также отмечается в других финансовых учреждениях. Логистическая цепь была нарушена из-за военных событий, что привело к задержкам в выдаче долларов клиентам. Раньше валюту транспортировали из других стран с помощью самолетов. Об этом "ПриватБанк" сообщил, отвечая на жалобу клиента на специализированном сайте Минфин.

Одному из клиентов "ПриватБанк", заказавшему доллары еще 1 января, несколько раз откладывали доставку. Заказ, сделанный на второе января, также был несколько раз перенесен. Клиент "ПриватБанк" рассказал, что заказал $1000 через валютный счет для получения наличными в банке, но доставку переносили, и он запланирован на 4 января.

"ПриватБанк" признал наличие трудностей в логистике и доставке наличной валюты через военные события. Банк обещает решить проблему с наличными валютами в ближайшее время.

"В настоящее время возникают определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты из-за военных действий. Пожалуйста, не дублируйте заявку, рекомендуем при необходимости заказывать валюту с 8 января. Ситуация с доставкой наличной валюты будет решена уже в ближайшее время", - ответили в "ПриватБанк".

Важно также отметить, что в Украине в кассах также выдают банкноты доллара низкого качества, что стало еще одной проблемой, связанной с логистикой. Несмотря на жалобы украинцев на качество банкнот, банки, соблюдая действующие правила, принимают их и позже продают клиентам.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.