На Монобанк здійснено кібератаку, а Київстар зламали. Банк зміг атаку успішно відбити, а Київстар поки бореться з наслідками злому та намагається повернути зв'язок усім абонентам. Співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев розповів детальніше про кібератаку на Монобанк.

За його словами, на Монобанк була здійснена велика за своїми масштабами DDoS-атака.

"Це тимчасова неможливість працювати. Тобто виведення з ладу. Там не можна зашифрувати, видалити інформацію. Це просто тимчасові неприємності. І, маючи правильно влаштовану систему, — з ними можна впоратися. Більше інформації я не знаю", - додав Єгор Аушев.

Раніше кібербезпековий експерт Микита Книш пояснював, що запустити DDoS-атаку не є складним завданням. Це свідчить про нікчемні можливості росіян. Книш наголошував, що навіть дитина може викликати DDoS-атаку, просто натискуючи клавіші на комп'ютері. За його словами, росіяни використовують такі атаки у 99% випадків, як і атака на Монобанк. Щодо злому системи Київстар, тут важко обійтися без допомоги людини всередині компанії.

Атака на Монобанк тривала приблизно 40 хвилин, протягом яких системи банку погано працювали. Проте, на думку фахівця з кібербезпеки, не можна бути впевненим, що увесь цей час системи "лежали", адже користувачі банку не мали можливості виконувати певні дії, до того ж – не всі.

Джерело: NV Бізнес.

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