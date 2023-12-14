Под удар попали точки входа на сайт компании Amazon. В частности банки Монобанк и сайт.

На Монобанк осуществлена ​​кибератака, а Киевстар сломали. Банк смог атаку успешно отбить, а Киевстар пока борется с последствиями взлома и пытается вернуть связь всем абонентам. Соучредитель компании Cyber ​​Unit Technologies Егор Аушев рассказал подробнее о кибератаке на Монобанке.

По его словам, на Монобанк была совершена большая по своим масштабам DDoS-атака.

"Это временная невозможность работать. То есть это выведение из строя. Там нельзя зашифровать, удалить информацию. Это просто временные неприятности. И, имея правильно устроенную систему, с ними можно справиться. Больше информации я не знаю", - добавил Егор Аушев.

Ранее кибербезопасный эксперт Никита Кныш объяснял, что запустить DDoS-атаку не является сложной задачей. Это свидетельствует о ничтожных возможностях россиян. Кныш отмечал, что даже ребенок может вызвать DDoS-атаку, просто нажимая клавиши на компьютере. По его словам, россияне используют такие атаки в 99% случаев, как атака на Монобанк. Что касается взлома системы Киевстар, здесь трудно обойтись без помощи человека внутри компании.

Атака на Монобанк длилась примерно 40 минут, в течение которых системы банка работали плохо. Однако, по мнению специалиста по кибербезопасности, нельзя быть уверенным, что все это время системы "лежали", ведь пользователи банка не имели возможности выполнять определенные действия, к тому же – не все.

Источник: NV Бизнес.

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