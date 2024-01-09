Національний банк України (НБУ) передбачає, що зарплата для громадян України може підвищитися. Прогнозоване зростання зарплат може позитивно позначитися на споживчій активності та економічному розвитку країни.

Перший заступник голови НБУ, Катерина Рожкова повідомила про це в телемарафоні.

Вона зазначила, що прогнозується підвищення заробітної плати українців через дефіцит кваліфікованих працівників. За її словами, відновлення ринку праці призводить до того, що бізнес вже розпочав підвищення зарплат і має намір продовжувати цей процес.

Зазначено, що економіка продовжить зростати, що призведе до відновлення ринку праці. Проте, через структурні проблеми на ринку праці та масовий відтік фахівців, бізнес іноді зазнає труднощів у пошуку необхідних спеціалістів.

За даними Держстату, середня зарплата в третьому кварталі 2023 року склала 17 937,3 гривень, що на 22,7% вище, ніж за аналогічний період 2022 року.

Прогноз НБУ на 2024 рік передбачає зростання номінальної зарплати на 15,8%, а реальної - на 6,9%. У 2025 році очікується, що номінальна зарплата зросте на 14,0%, а реальна - на 6,2%.

Також Катерина Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2024 році, проте ймовірно, вона залишиться на рівні нижче 10%. Це, в свою чергу, зробить відсоткові ставки на депозити в гривнях привабливими не лише для збереження коштів від знецінення, а й для отримання додаткового прибутку.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

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