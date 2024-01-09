Национальный банк Украины предусматривает, что зарплата для граждан Украины может повыситься. Прогнозируемый рост зарплат может положительно отразиться на потребительской активности и экономическом развитии страны.

Первый заместитель главы НБУ, Екатерина Рожкова уведомила об этом в телемарафоне.

Она отметила, что прогнозируется повышение заработной платы украинцев из-за дефицита квалифицированных работников. По ее словам, возобновление рынка труда приводит к тому, что бизнес уже приступил к повышению зарплат и намерен продолжать этот процесс.

Отмечено, что экономика продолжит расти, что приведет к обновлению рынка труда. Однако, из-за структурных проблем на рынке труда и массового оттока специалистов, бизнес иногда испытывает трудности в поиске необходимых специалистов.

По данным Госстата, средняя зарплата в третьем квартале 2023 года составила 17 937,3 гривны, что на 22,7% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Прогноз НБУ на 2024 год предусматривает рост номинальной зарплаты на 15,8%, а реальной – на 6,9%. В 2025 году ожидается, что номинальная зарплата вырастет на 14,0%, а реальная – на 6,2%.

Также Екатерина Рожкова сообщила, что НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2024 году, однако, вероятно, она останется на уровне ниже 10%. Это, в свою очередь, сделает процентные ставки на депозиты в гривнах привлекательными не только для сбережения средств от обесценения, но и для получения дополнительной прибыли.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.