Навіть при введеному в Україні воєнному стані пенсіонери мають можливість самостійно збільшити свої пенсійні виплати. Про те, яким чином це можливо підвищити пенсію на 54% та як розрахувати надбавку, розповіли у ПФУ.

Законодавство щодо пенсійного забезпечення містить стимули для громадян виходити на пенсію пізніше. За умови відстрочення пенсії на понад 6 років, основний розмір пенсійних виплат збільшиться на 54%.

Про це розповіла Наталія Рад, начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Таким чином, ті, хто має право на пенсію за віком згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", можуть затримати її отримання, продовжуючи працювати та отримувати пенсію пізніше.

Пенсія за віком, яка призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення, збільшується при відстрочці наступним чином: на 0,5% за кожний повний місяць стажу при відстроченні до 60 місяців та на 0,75% за кожний повний місяць при відстроченні понад 60 місяців, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку.

Крім того, недавно в Україні зросли мінімальні пенсійні виплати з 1 січня, а саме з 2 093 гривень до 2 361 гривень. Максимальна пенсія тепер становить 23 610 гривень. Також очікується зростання середньої пенсійної виплати, яка у 2024 році сягне 6 тисяч гривень, порівняно із 5 311 гривнями у 2023 році.

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