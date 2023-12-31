Щоб отримати грошову допомогу у розмірі 10-ти місячних пенсій, потрібно відповідати декільком умовам.

Навіть у зв'язку з війною, українські громадяни продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Деякі пенсіонери можуть також розраховувати на отримання додаткової грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій від держави. Стало відомо, хто має право на ці виплати. Такі виплати регулюють закон № 1788.

Щоб отримати грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій, потрібно відповідати кільком умовам, включаючи:

Наявність 30 років страхового стажу на посадах, робота на яких дає право на отримання пенсії за вислугу років. Періоди роботи (за винятком періодів догляду за дитиною, додаткових відпусток без збереження заробітної плати і т. д.) повинні бути підтверджені документально. Робота повинна тривати в установах державної або комунальної форми власності. На день досягнення пенсійного віку особа повинна займати посаду, що дає право на отримання фінансової допомоги.

Якщо ці умови виконано, то після отримання інформації про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на дату прийняття рішення про призначення пенсії, вам повинні нарахувати зазначену грошову допомогу.

Для збільшення розміру призначеної пенсії може знадобитися довідка про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року, але це не впливає на визначення права нарахування грошової допомоги.

У випадку відмови від нарахування грошової допомоги у розмірі 10 пенсій, причина може бути в невиконанні всіх умов.

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