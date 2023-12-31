Чтобы получить денежную помощь в размере 10 месячных пенсий, нужно соответствовать нескольким условиям.

Даже в связи с войной, украинские граждане продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые пенсионеры могут также рассчитывать на получение дополнительной денежной помощи в размере 10 месячных пенсий от государства. Стало известно, кто имеет право на эти выплаты. Такие выплаты регулируют закон № 1788.

Чтобы получить денежную помощь в размере 10 месячных пенсий, нужно соответствовать нескольким условиям, включая:

Наличие 30 лет страхового стажа в должностях, работа на которых дает право на получение пенсии за выслугу лет. Периоды работы (за исключением периодов по уходу за ребенком, дополнительных отпусков без сохранения заработной платы и т. д.) должны быть подтверждены документально. Работа должна продолжаться в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности. На день достижения пенсионного возраста лицо должно занимать должность, дающую право на получение финансовой помощи.

Если эти условия выполнены, то после получения информации об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на дату принятия решения о назначении пенсии вам должны начислить указанную денежную помощь.

Для увеличения размера назначенной пенсии может потребоваться справка о заработной плате за период до 1 июля 2000 г., но это не влияет на определение права начисления денежной помощи.

В случае отказа от начисления денежной помощи в размере 10 пенсий причина может быть в невыполнении всех условий.

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