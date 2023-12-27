Грошова допомога доступна для тих, хто отримав статус переселенця не раніше, ніж три місяці тому.

Триває реєстрація на отримання міжнародної грошової допомоги. Українцям потрібно встигнути подати заявку на отримання грошової допомоги. Стало відомо, як українцям отримати міжнародну грошову допомогу.



Громадська організація "Fight For Right" повідомила про відкриття реєстрації для отримання грошової допомоги для нещодавно переміщених сімей з особами з інвалідністю та дітьми із зокрема цією категорією. Адресна грошова допомога призначена для заспокоєння основних витрат у зимовий період для тих, хто стикнувся із втратою житла та засобів для проживання.

Грошова допомога доступна для тих, хто отримав статус переселенця не раніше, ніж три місяці тому. До цієї категорії належать:

Особи із інвалідністю.

Батьки дітей із інвалідністю.

Дедлайн для подачі заявок на грошову допомогу закінчується 28 грудня. Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму, доступну за наступним посиланням.

Важливо пам'ятати, що разом із заявкою необхідно завантажити:

Копію свідоцтва про статус переселенця.

Довідку від Медико-соціальної експертної комісії.

У випадку схвалення заявки на одержання грошової допомоги, представники організації особисто зв'яжуться з вами. Ця ініціатива підтримується представництвом HIAS Ukraine, яке є частиною міжнародної американської єврейської гуманітарної організації HIAS і займається грошовою допомогою переселенцям.

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